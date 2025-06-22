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Форвард сборной России Гладышев рассказал, как дважды чуть не вылетел из академии «Динамо»

Форвард сборной России Гладышев рассказал, как дважды чуть не вылетел из академии «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев поделился воспоминаниями о времени, проведённом в академии столичного клуба.

– Расскажи, как ты вообще попал в «Динамо»?
– В 13 лет пригласили на просмотр, и после игры меня взяли на полгода. За эти полгода так ничего не поменялось. Мало играл. Потом Виталий Николаевич Гришин дал мне шанс. Был какой-то турнир РФС. И я там стал лучшим бомбардиром. Так сказать, я на два года продлил жизнь в академии. И спустя два года – та же самая ситуация. Либо нормально продолжаешь играть, либо домой обратно. С чемоданом стоял возле базы. Мы поехали в Нидерланды в турне. Опять какой-то был турнир. Три матча было, я три забил. Причём хорошие команды были. Да, два раза я на волоске был, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».

Ярослав Гладышев выступает за основную команду «Динамо» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 22-летний нападающий отметился 13 голами и восемью результативными передачами в 39 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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