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Гюлер: с Хаби Алонсо в «Реале» чувствую себя более важным для команды

Гюлер: с Хаби Алонсо в «Реале» чувствую себя более важным для команды
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20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер ответил, как назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера команды повлияло на его желание остаться в «Королевском клубе».

«Я чувствую себя более важным для команды, ведь Хаби Алонсо постоянно со мной общается.

Мне нравится работать под его руководством, поскольку он любит контролировать игру, хочет видеть больше коротких пасов и видит во мне полузащитника — именно это мне и подходит», — приводит слова Гюлера журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

В сезоне-2024/2025 Гюлер сыграл в 44 матчах во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами.

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