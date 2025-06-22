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Нету — о поражении «Челси» на КЧМ-2025: мы должны работать ещё усерднее

Нету — о поражении «Челси» на КЧМ-2025: мы должны работать ещё усерднее
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Крайний нападающий лондонского «Челси» Педру Нету прокомментировал поражение команды в матче клубного чемпионата мира — 2025 с «Фламенго» (1:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

«Я думаю, дело в ответственности. Это не наивность, это ещё и желание. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но по нашей игре, даже получив жёлтую карточку, видно, что мы были сильнее в единоборствах. Мы хорошо начали второй тайм, лучше, чем первый, но затем, возможно, мы были не так сильны, когда мяч был у них. Мы были не так конкурентоспособны, как в первом тайме. Это и стало решающим фактором.

Когда я говорю, то всегда имею в виду команду, а не отдельные личности. Поэтому я говорю как команда: мы должны сделать следующий шаг, если хотим выигрывать более важные вещи. И это то, что мы должны делать, мы должны работать ещё усерднее. Мы здесь, чтобы победить», — приводит слова Нету официальный сайт «Челси».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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