Нету — о поражении «Челси» на КЧМ-2025: мы должны работать ещё усерднее

Крайний нападающий лондонского «Челси» Педру Нету прокомментировал поражение команды в матче клубного чемпионата мира — 2025 с «Фламенго» (1:3).

«Я думаю, дело в ответственности. Это не наивность, это ещё и желание. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но по нашей игре, даже получив жёлтую карточку, видно, что мы были сильнее в единоборствах. Мы хорошо начали второй тайм, лучше, чем первый, но затем, возможно, мы были не так сильны, когда мяч был у них. Мы были не так конкурентоспособны, как в первом тайме. Это и стало решающим фактором.

Когда я говорю, то всегда имею в виду команду, а не отдельные личности. Поэтому я говорю как команда: мы должны сделать следующий шаг, если хотим выигрывать более важные вещи. И это то, что мы должны делать, мы должны работать ещё усерднее. Мы здесь, чтобы победить», — приводит слова Нету официальный сайт «Челси».