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«Хотим встретиться с «Манчестер Сити» и победить». Консейсау — о целях «Ювентуса» на КЧМ

«Хотим встретиться с «Манчестер Сити» и победить». Консейсау — о целях «Ювентуса» на КЧМ
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Вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау высказался о ближайших планах команды на клубном чемпионате мира после двух побед подряд на групповом этапе. В рамках 2-го тура группы G туринцы разгромили марокканский клуб «Видад» со счётом 4:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

«Это был тяжёлый матч с сильным соперником, с большим количеством фолов, но нам удалось навязать свой стиль игры. Мы уже вышли из группы, но хотим встретиться с «Манчестер Сити» и победить. Каждый матч отличается от предыдущего: сегодня, несмотря на постоянные фолы, мы сохранили свою индивидуальность и добились результата, а это самое главное. Из-за жары это было затруднительно, но это не должно служить оправданием. Мы знаем о трудностях и по-прежнему сосредоточены на нашей работе, которую делаем наилучшим образом», — приводит слова Консейсау официальный сайт «Ювентуса».

«Ювентус» занимает первое место в группе G с шестью очками в двух матчах. У «Видада» после двух туров 0 очков. В заключительном туре итальянская команда встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдёт в четверг, 26 июня.

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