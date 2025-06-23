«Хотим встретиться с «Манчестер Сити» и победить». Консейсау — о целях «Ювентуса» на КЧМ

Вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау высказался о ближайших планах команды на клубном чемпионате мира после двух побед подряд на групповом этапе. В рамках 2-го тура группы G туринцы разгромили марокканский клуб «Видад» со счётом 4:1.

«Это был тяжёлый матч с сильным соперником, с большим количеством фолов, но нам удалось навязать свой стиль игры. Мы уже вышли из группы, но хотим встретиться с «Манчестер Сити» и победить. Каждый матч отличается от предыдущего: сегодня, несмотря на постоянные фолы, мы сохранили свою индивидуальность и добились результата, а это самое главное. Из-за жары это было затруднительно, но это не должно служить оправданием. Мы знаем о трудностях и по-прежнему сосредоточены на нашей работе, которую делаем наилучшим образом», — приводит слова Консейсау официальный сайт «Ювентуса».

«Ювентус» занимает первое место в группе G с шестью очками в двух матчах. У «Видада» после двух туров 0 очков. В заключительном туре итальянская команда встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдёт в четверг, 26 июня.