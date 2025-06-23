«Реал» победил «Пачуку» на клубном ЧМ, играя в меньшинстве с седьмой минуты

Завершён матч 2-го тура группы H клубного чемпионата мира, в котором встречались «Реал» Мадрид и «Пачука». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу «сливочных». Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, США. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия).

У «Реала» Рауль Асенсио получил красную карточку на седьмой минуте. Джуд Беллингем вывел испанскую команду вперёд на 35-й минуте. Арда Гюлер забил второй гол «Королевского клуба» на 43-й минуте. Федерико Вальверде увеличил разрыв в счёте на 70-й минуте. Элиас Монтьель на 80-й минуте сократил отставание мексиканской команды.

После этой игры «Реал» с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы H, у «Пачуки» нет набранных очков, она находится на последнем месте.

В 1-м туре «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем« (1:1), а «Пачука» уступила команде «Ред Булл Зальцбург» (1:2).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.