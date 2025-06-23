Ди Грегорио рассказал, чем разочарован после разгромной победы «Ювентуса» над «Видадом»

Голкипер «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио поделился эмоциями после крупной победы команды во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. В рамках группы G туринцы разгромили марокканский «Видад» со счётом 4:1.

«Мы хорошо подготовились с тренером и к этому матчу, и к предыдущему, понимая, что мы никогда не должны терять бдительности, и это проявилось на поле. Мы показали хорошую игру. Я разочарован пропущенным голом, потому что, когда мы вели со счётом 2:0, мы контролировали ситуацию, а затем они немного вернулись в игру. Даже если мы не сильно рисковали, с преимуществом в один гол всегда нужно быть очень осторожными. Во втором тайме мы начали сильно и обеспечили результат. Играть против «Манчестер Сити», одной из лучших команд мира, безусловно, будет волнительно», — приводит слова Ди Грегорио официальный сайт «Ювентуса».

«Ювентус» занимает первое место в группе G с шестью очками в двух матчах. У «Видада» после двух игр 0 очков. В заключительном туре итальянская команда встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдёт в четверг, 26 июня.