Рангник: будь я владельцем или директором клуба, вкладывался бы только в молодёжь

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не видит смысла в подписании возрастных игроков.

«Будь я владельцем или спортивным директором клуба, я бы подписывал контракты и вкладывался только в молодых футболистов. Потому что только это имеет смысл, как ни крути. Есть ли смысл тратить € 30, € 40, € 50 млн на подписание игрока, которому 28 или 30 лет? На самом деле нет.

Давайте посчитаем. Я предлагаю контракт на пять лет игроку, которому 28-30 лет. Вы тратите на трансфер € 50 млн, дополнительно в среднем € 15 млн в год, умноженные на пять. Это € 65 [млн] плюс € 50 на трансфер – итого € 115 млн плюс агентские выплаты. Вся операция обойдётся примерно в € 130 млн.

Зачем это нужно? Вы не вернёте эти деньги. Кроме того, если вам не повезёт, игрок может быть бесполезен в последние один-два года [контракта]. Это всё равно что сделать ставку или пойти в казино. Поставить € 130 млн на красное или белое. Я знаю, что немного преувеличиваю, но вы меня поняли», – сказал Рангник в интервью Sport.es.