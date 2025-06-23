«Бавария» отправила «Атлетику» новое предложение по Нико Уильямсу — Плеттенберг

«Бавария» по-прежнему надеется приобрести левого нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, мюнхенский клуб отправил команде из Страны Басков новое предложение о трансфере футболиста, игроку предлагается оклад в размере € 12 млн. Эту информацию также подтверждает L‘Équipe.

На данный момент ближе всех к покупке Уильямса «Барселона», в «Баварии» надеются, что у каталонского коллектива не получится закрыть эту сделку. Сам футболист на данный момент не контактирует с немецкой командой, он ждёт согласования своего перехода в стан сине-гранатовых.