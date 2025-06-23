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Криштиану Роналду продлит контракт с «Аль-Насром», переговоры близки к завершению — Скира

Криштиану Роналду продлит контракт с «Аль-Насром», переговоры близки к завершению — Скира
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду близок к продлению контракта с саудовским «Аль-Насром». Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (бывший Twitter), в последние недели к португальцу обращались несколько клубов, однако, футболист решил остаться в своей нынешней команде.

По данным источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Новый контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» будет рассчитан до июня 2026 года. Нынешнее соглашение истекало летом текущего года.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.

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