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«ПСЖ» ведёт переговоры с Доннаруммой о продлении контракта — Скира

«ПСЖ» ведёт переговоры с Доннаруммой о продлении контракта — Скира
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«ПСЖ» и итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма ведут переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети в X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшее время должна состояться новая встреча, чтобы попытаться достичь соглашения.

Напомним, Доннарумма выступает за парижский клуб с июля 2021 года. В завершившемся сезоне итальянский голкипер принял участие в 40 матчах, где пропустил 39 голов и 12 раз сыграл «всухую». Нынешний договор футболиста с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Стоимость вратаря, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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