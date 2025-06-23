Вчера, 22 июня, состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 22 июня:

1/4 финала. Дания — Франция — 2:3;

1/4 финала. Германия — Италия — 3:2 д. вр.

В полуфинале турнира Англия сыграет с Нидерландами, а Германия — с Францией. Обе встречи состоятся 25 июня, финал соревнований пройдёт 28 июня.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане одолели Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.