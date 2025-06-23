Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Европы U21 22 июня

Результаты матчей чемпионата Европы U21 22 июня
Комментарии

Вчера, 22 июня, состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 22 июня:

1/4 финала. Дания — Франция — 2:3;
1/4 финала. Германия — Италия — 3:2 д. вр.

В полуфинале турнира Англия сыграет с Нидерландами, а Германия — с Францией. Обе встречи состоятся 25 июня, финал соревнований пройдёт 28 июня.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане одолели Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.

Календарь молодёжного Евро-2025
Турнирная таблица молодёжного Евро-2025
Материалы по теме
Результаты матчей чемпионата Европы U21 21 июня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android