В ЦСКА отреагировали на слухи о том, что Челестини может грозить тюремный срок в Швейцарии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что новый главный тренер клуба Фабио Челестини может получить тюремный срок после подписания контракта с российским клубом.

«А мы ещё иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всё расставило по своим местам», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее L`Equipe со ссылкой на Blick сообщил, что законодательство Швейцарии и Испании, в которой проживает Челестини, запрещает получать вознаграждения от экономического субъекта, находящегося под санкциями Европейского союза, к которым относится банк ВЭБ, финансирующий ЦСКА. В связи с этим тренеру якобы грозит до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести — в Испании, если он поедет в одну из этих стран с зарплатой, полученной в российском клубе.