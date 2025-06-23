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«Пихач сразу, страшно». Гладышев представил, что было бы, если бы на бровке возник Личка

«Пихач сразу, страшно». Гладышев представил, что было бы, если бы на бровке возник Личка
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев поделился воспоминаниями о работе с чешским бывшим главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

– Марцел [Личка] многому тебя научил. Давай переместимся назад, представим, что он сейчас на бровке.
– Показывает туда-сюда, беги, а я не понимаю, куда.

– Пихач, слышишь?
– Пихач сразу. Мне становится страшно, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

47-летний Марцел Личка возглавлял московское «Динамо» с июня 2023 года по 1 мая 2025 года. В сезоне-2023/2024 бело-голубые набрали 56 очков в 30 матчах РПЛ и заняли третье место, до последнего момента имея шансы на чемпионство. В сезоне-2024/2025 Личка был уволен за четыре тура до финиша, в итоге бело-голубые также набрали 56 очков и финишировали на пятом месте.

Видео: Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре

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