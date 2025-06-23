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Источник: «Зенит» получил отказ от «Фламенго» по трансферу Уэсли

Источник: «Зенит» получил отказ от «Фламенго» по трансферу Уэсли
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«Фламенго» отказал «Зениту» в продаже защитника Уэсли, сообщает журналист Вене Касагранде на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, «Зенит» сделал официальное предложение по трансферу правого защитника в € 25 млн. Документ был направлен в клуб, но «Фламенго» ответил отказом.

«Фламенго» хочет получить за своего игрока как минимум € 30 млн.

Другие клубы, в том числе итальянские, выражали намерение заплатить € 25 млн, но не прислали официальные предложения, так как неформально узнали, что такая сумма будет отклонена.

Действующее контрактное соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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