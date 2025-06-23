Видеообзор крупной победы «Ювентуса» над «Видадом» на КЧМ-2025 с дублем Йылдыза

22 июня на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе G между туринским «Ювентусом» и «Видадом» из марокканской Касабланки. Европейский клуб разгромил соперника из Африки со счётом 4:1, дублем отметился 20-летний турецкий полузащитник Кенан Йылдыз.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

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«Ювентус» набрал шесть очков в двух матчах и находится на первом месте в группе G, опережая «Манчестер Сити», в активе которого три очка за одну игру. «Видад» и «Аль-Айн» из ОАЭ не набрали очков, сыграв два и один матч соответственно.