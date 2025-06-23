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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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Видеообзор крупной победы «Ювентуса» над «Видадом» на КЧМ-2025 с дублем Йылдыза

Видеообзор крупной победы «Ювентуса» над «Видадом» на КЧМ-2025 с дублем Йылдыза
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22 июня на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе G между туринским «Ювентусом» и «Видадом» из марокканской Касабланки. Европейский клуб разгромил соперника из Африки со счётом 4:1, дублем отметился 20-летний турецкий полузащитник Кенан Йылдыз.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ювентус» набрал шесть очков в двух матчах и находится на первом месте в группе G, опережая «Манчестер Сити», в активе которого три очка за одну игру. «Видад» и «Аль-Айн» из ОАЭ не набрали очков, сыграв два и один матч соответственно.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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