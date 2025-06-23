Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладышев описал обстановку в раздевалке «Динамо» при Личке после провального первого тайма

Гладышев описал обстановку в раздевалке «Динамо» при Личке после провального первого тайма
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, что могло бы происходить в раздевалке бело-голубых после неудачного первого тайма при чешском главном тренере Марцеле Личке, который был уволен с этой должности 1 мая 2025 года.

– Первый тайм, 0:2, горите. Что происходит в раздевалке?
– Происходит полный трындец. Коуч разносит столы, кидает бутылки. Страшно, страшно, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

47-летний Марцел Личка возглавлял московское «Динамо» с июня 2023 года по 1 мая 2025 года. В сезоне-2023/2024 бело-голубые набрали 56 очков в 30 матчах РПЛ и заняли третье место, проиграв решающий матч 30-го тура за чемпионство, где их устраивала ничья. В сезоне-2024/2025 Личка был уволен за четыре тура до финиша, в итоге бело-голубые также набрали 56 очков и финишировали на пятом месте.

Видео: Тренер «Динамо» Личка прибыл на заседание КДК РФС

Материалы по теме
«Пихач сразу, страшно». Гладышев представил, что было бы, если бы на бровке возник Личка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android