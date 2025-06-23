Гладышев описал обстановку в раздевалке «Динамо» при Личке после провального первого тайма

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, что могло бы происходить в раздевалке бело-голубых после неудачного первого тайма при чешском главном тренере Марцеле Личке, который был уволен с этой должности 1 мая 2025 года.

– Первый тайм, 0:2, горите. Что происходит в раздевалке?

– Происходит полный трындец. Коуч разносит столы, кидает бутылки. Страшно, страшно, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

47-летний Марцел Личка возглавлял московское «Динамо» с июня 2023 года по 1 мая 2025 года. В сезоне-2023/2024 бело-голубые набрали 56 очков в 30 матчах РПЛ и заняли третье место, проиграв решающий матч 30-го тура за чемпионство, где их устраивала ничья. В сезоне-2024/2025 Личка был уволен за четыре тура до финиша, в итоге бело-голубые также набрали 56 очков и финишировали на пятом месте.

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