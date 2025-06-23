Видеообзор победы «Реала» в меньшинстве в матче клубного чемпионата мира

«Реал» обыграл «Пачуку» в матче второго тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.

В составе «Реала» забивали Джуд Беллингем, Арда Гюллер и Федерико Вальверде. Отметим, «Реал» с седьмой минуты играл в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио, который получил прямую красную карточку.

Единственный гол за «Пачуку» забил Элиас Монтьель.

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В следующем матче «Реал» встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Пачука» сыграет с «Аль-Хилялем». Обе встречи состоятся 27 июня.