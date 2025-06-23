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Видеообзор победы «Реала» в меньшинстве в матче клубного чемпионата мира

Видеообзор победы «Реала» в меньшинстве в матче клубного чемпионата мира
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«Реал» обыграл «Пачуку» в матче второго тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

В составе «Реала» забивали Джуд Беллингем, Арда Гюллер и Федерико Вальверде. Отметим, «Реал» с седьмой минуты играл в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио, который получил прямую красную карточку.

Единственный гол за «Пачуку» забил Элиас Монтьель.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче «Реал» встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Пачука» сыграет с «Аль-Хилялем». Обе встречи состоятся 27 июня.

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