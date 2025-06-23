«Просто разнёс меня жёстко». Гладышев — о неудачном эпизоде работы с Марцелом Личкой

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о персональных воспитательных мерах со стороны бывшего главного тренера бело-голубых чеха Марцела Лички, который был уволен с этой должности 1 мая 2025 года.

– Персонально кому-нибудь [Личка] устраивал порку?

– Было со мной. Против «Спартака» играли и Гладика поменяли на 23-й минуте. Пришёл в раздевалку и просто разнёс меня жёстко. После этого месяца три не играл ещё (смеётся).

– Не подъехал?

– Не приехал я на стадион (смеётся), — рассказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

29 августа 2023 года московское «Динамо» под руководством Марцела Лички крупно уступило московскому «Спартаку» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:4). На 27-й минуте при счёте 0:4 Личка произвёл двойную замену, убрав с поля начавших игру в стартовом составе Ярослава Гладышева и Александра Кутицкого.

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