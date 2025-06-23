«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня мск, в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе G сыграют английский «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов. Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Хусанов, Гвардиол, Аит-Нури, Нунес, Гонсалес, Гюндоган, Бернарду Силва, Эчеверри, Холанд.

«Аль-Айн»: Эйса, Рабья, Сабала, Ясич, Надер, Траври, Пак Йон У, Шадли, Аль-Балуши, Рахими, Ньянг.

Ранее в 1-м туре «Манчестер Сити» обыграл со счётом 2:0 «Видад» из марокканской Касабланки, «Аль-Айн» уступил 0:5 итальянскому «Ювентусу».

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