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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
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Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня мск, в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе G сыграют английский «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов. Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
1 : 0
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Гюндоган – 8'    

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Хусанов, Гвардиол, Аит-Нури, Нунес, Гонсалес, Гюндоган, Бернарду Силва, Эчеверри, Холанд.

«Аль-Айн»: Эйса, Рабья, Сабала, Ясич, Надер, Траври, Пак Йон У, Шадли, Аль-Балуши, Рахими, Ньянг.

Ранее в 1-м туре «Манчестер Сити» обыграл со счётом 2:0 «Видад» из марокканской Касабланки, «Аль-Айн» уступил 0:5 итальянскому «Ювентусу».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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