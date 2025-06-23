ФССП открыла исполнительное производство в отношении «Химок» из-за долга в 446 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство в отношении подмосковных «Химок», сообщает официальный сайт организации. Как сообщается, причиной открытия производства является задолженность красно-чёрных перед Федеральной налоговой службой России на сумму свыше 446 миллионов рублей.

18 июня официальный телеграм-канал «Химок» объявил о приостановке деятельности клуба в его нынешнем виде. Ранее красно-чёрные не смогли из-за финансовых проблем оформить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2024/2025 подмосковная команда финишировала в РПЛ на 12-м месте, набрав 29 очков в 30 матчах.

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