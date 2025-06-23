«Зальцбург» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче КЧМ-2025
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«Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче второго тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась со счётом 0:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
В следующем матче на клубном чемпионате мира «Зальцбург» встретится с «Реалом», а «Аль-Хиляль» сыграет с «Пачукой». Обе встречи третьего тура состоятся 27 июня.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
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