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Эдуард Мор: ЦСКА под руководством Челестини будет штормить

Эдуард Мор: ЦСКА под руководством Челестини будет штормить
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор высказался о перспективах ЦСКА в сезоне-2025/2026. Ранее стало известно, что новым главным тренером красно-синих стал 49-летний швейцарец Фабио Челестини.

«Очень интересно. Я думаю, что ЦСКА будет штормить. Учитывая, что моё мнение очень сильно интересует армейцев, я буду пристально смотреть за игрой этой команды, чтобы подмечать любые нюансы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 ЦСКА выиграл Кубок России и бронзовые медали чемпионата России под руководством сербского главного тренера Марко Николича. После завершения сезона специалист принял решение покинуть красно-синих.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке Росси

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