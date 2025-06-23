Семшов: немного странно, почему не ЦСКА назначил Березуцкого главным тренером

Российский тренер Игорь Семшов отреагировал на назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу или со временем? Оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени? Николич под себя команду только‑только выстроил. Весеннюю часть они очень хорошо провели, выиграли бронзу в РПЛ и Кубок России. Очень тяжело что‑то предугадать, но, думаю, с таким составом ЦСКА все равно будет претендовать на медали», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Березуцкий уходит в тренерский штаб Марко Николича, который покинул клуб в летнее межсезонье и подписал контракт с АЕКом. В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и стал обладателем Кубка России.