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Хаби Алонсо высказался о красной карточке Асенсио на седьмой минуте матча «Реала» на КЧМ

Хаби Алонсо высказался о красной карточке Асенсио на седьмой минуте матча «Реала» на КЧМ
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал удаление 22-летнего центрального защитника Рауля Асенсио на стартовом отрезке матча 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с мексиканской «Пачукой» (3:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

«Я поговорю с Раулем Асенсио, но, конечно, ему нужно извлечь уроки из такого рода опыта. Асенсио не должен был совершать эту ошибку. Важно, чтобы он это знал. В начале игры нужно рисковать, но не фолить на красную карточку. Он ещё молод, и этот опыт пригодится ему в будущем», — приводит слова Хаби Алонсо Football Espana.

Несмотря на удаление Асенсио на седьмой минуте игры, «Реал» смог одержать победу в меньшинстве, в его составе отличились Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Федерико Вальверде.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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