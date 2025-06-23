Саудовская Аравия сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго и вышла в плей-офф ЗК КОНКАКАФ

В ночь с 22 на 23 июня мск на поле стадиона «Эллиджент Стэдиум» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч 3-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе D между сборными Саудовской Аравии и Тринидада и Тобаго. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1, этот результат вывел Саудовскую Аравию в четвертьфинал турнира.

На 10-й минуте игры счёт открыл тринидадский полузащитник Данте Сили. На 60-й минуте нападающий Фирас аль-Бурайкан забил ответный гол.

Сборная Саудовской Аравии набрала четыре очка в трёх матчах, заняла второе место в группе D и вместе со сборной США (девять очков) вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ. Национальная команда Тринидада и Тобаго с двумя очками стала третьей в группе, замкнула квартет с одним очком сборная Гаити.

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