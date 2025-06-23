Сборная США обыграла Гаити в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США сыграла вничью с национальной командой Гаити в матче третьего тура Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025. Встреча прошла в Арлингтоне (США) на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» и завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной США забивали Малик Тилльман и Патрик Аджиманг. Единственный гол за национальную команду Гаити забил Луисиус Дидсон.

Ранее сообщалось, что сборная США после победы в матче с Саудовской Аравией во втором туре гарантировала себе выход в 1/4 финала турнира.

Золотой кубок КОНКАКАФ — главный футбольный турнир национальных команд стран, входящих в КОНКАКАФ, который проводится каждые два года.