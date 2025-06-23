«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» на КЧМ-2025: Эчеверри удвоил счёт со штрафного на 27-й минуте

В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов. На 27-й минуте нападающий «горожан» Клаудио Эчеверри установил счёт 2:0 прямым ударом со штрафного.

Ранее на восьмой минуте британцы вышли вперёд после точного удара полузащитника Илкая Гюндогана. Победа манкунианцев над клубом из ОАЭ досрочно гарантирует им выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

В 1-м туре «Манчестер Сити» обыграл со счётом 2:0 «Видад» из марокканской Касабланки, «Аль-Айн» уступил 0:5 итальянскому «Ювентусу».

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