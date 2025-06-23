«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» на КЧМ-2025: «горожане» крупно выигрывают после первого тайма

В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов. После завершения первого тайма британцы впереди со счётом 3:0.

На восьмой минуте футболисты «Сити» вышли вперёд после точного удара полузащитника Илкая Гюндогана. На 27-й минуте нападающий «горожан» Клаудио Эчеверри установил счёт 2:0 прямым ударом со штрафного. В добавленное время в ворота «Аль-Айна» после вмешательства VAR был назначен пенальти, который реализовал норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Победа манкунианцев над клубом из ОАЭ досрочно гарантирует им выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

Видео: Чемпионский парад «Манчестер Сити»