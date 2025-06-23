Защитник «Акрона» сравнил Артёма Дзюбу с Криштиану Роналду

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал сравнил российского нападающего Артёма Дзюбу с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом «Акрон» преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ», — сказал Эшковал в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в июне «Акрон» объявил о продлении контракта с Артёмом Дзюбой до конца сезона-2025/2026. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

Эшковал перешёл в «Акрон» в 2024 году. КОнтрактое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.