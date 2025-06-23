Куртуа повторил лучший результат КЧМ-2025 по сейвам в матче с «Пачукой»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сделал 10 спасений в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Пачуки» (3:1).

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), 10 сейвов бельгийского голкипера — это лучший показатель среди всех вратарей на турнире, наравне с Нейтаном Гарроу из «Окленда», который сделал столько же сейвов в матче против «Бенфики».

Игроки «Пачуки» нанесли 25 ударов по воротам «Реала» за матч — это четвёртый по количеству показатель на текущем клубном чемпионате мира. Больше позволил нанести только «Окленд Сити» — 32 удара от «Бенфики» (0:6) и 31 от «Баварии» (0:10).