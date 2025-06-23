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Куртуа повторил лучший результат КЧМ-2025 по сейвам в матче с «Пачукой»

Куртуа повторил лучший результат КЧМ-2025 по сейвам в матче с «Пачукой»
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сделал 10 спасений в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Пачуки» (3:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), 10 сейвов бельгийского голкипера — это лучший показатель среди всех вратарей на турнире, наравне с Нейтаном Гарроу из «Окленда», который сделал столько же сейвов в матче против «Бенфики».

Игроки «Пачуки» нанесли 25 ударов по воротам «Реала» за матч — это четвёртый по количеству показатель на текущем клубном чемпионате мира. Больше позволил нанести только «Окленд Сити» — 32 удара от «Бенфики» (0:6) и 31 от «Баварии» (0:10).

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