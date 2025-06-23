Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте — о своих «тяжёлых» тренировках: Зидан и Дель Пьеро работали гораздо интенсивнее

Конте — о своих «тяжёлых» тренировках: Зидан и Дель Пьеро работали гораздо интенсивнее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями об уровне нагрузок на своих тренировках.

– Все игроки, которых вы тренировали, признают Вашу харизму, уникальный способ влиять на их мышление, но никто не обходится без фразы: «Да, но его тренировки ужасно тяжёлые». Что вы делаете, когда кто-то жалуется?

– Однажды капитан «Челси» попросил снизить темп, уменьшить объемы видеоанализа. Я согласился, уважая их культуру, их подход к футболу. Когда ты в чужой стране, нужно быть осторожным, чтобы не перевернуть всё с ног на голову.

И что? Мы проиграли два матча подряд, и я едва не потерял работу.

С тех пор я решил: если мне суждено пойти на дно из-за какого-то решения, я сделаю это по-своему, а не по чужому приказу. Это и есть метод, «доверие к процессу», как говорят англичане. Держаться своих решений. Поиск всеобщего одобрения – это самоубийство.

А когда слышу о «тяжёлых» тренировках, улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались гораздо интенсивнее. Сегодня мы делаем треть от того, что делали в наше время, – приводит слова Конте Corriere della Sera.

Напомним, Конте в новом сезоне не смотря на слухи будет по-прежнему работать с «Наполи».

Игроки «Наполи» облили Конте шампанским на пресс-конференции

Материалы по теме
Игроки «Наполи» ворвались на чемпионскую пресс-конференцию Конте и облили его шампанским
Истории
Игроки «Наполи» ворвались на чемпионскую пресс-конференцию Конте и облили его шампанским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android