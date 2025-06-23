Конте — о своих «тяжёлых» тренировках: Зидан и Дель Пьеро работали гораздо интенсивнее

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями об уровне нагрузок на своих тренировках.

– Все игроки, которых вы тренировали, признают Вашу харизму, уникальный способ влиять на их мышление, но никто не обходится без фразы: «Да, но его тренировки ужасно тяжёлые». Что вы делаете, когда кто-то жалуется?

– Однажды капитан «Челси» попросил снизить темп, уменьшить объемы видеоанализа. Я согласился, уважая их культуру, их подход к футболу. Когда ты в чужой стране, нужно быть осторожным, чтобы не перевернуть всё с ног на голову.

И что? Мы проиграли два матча подряд, и я едва не потерял работу.

С тех пор я решил: если мне суждено пойти на дно из-за какого-то решения, я сделаю это по-своему, а не по чужому приказу. Это и есть метод, «доверие к процессу», как говорят англичане. Держаться своих решений. Поиск всеобщего одобрения – это самоубийство.

А когда слышу о «тяжёлых» тренировках, улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались гораздо интенсивнее. Сегодня мы делаем треть от того, что делали в наше время, – приводит слова Конте Corriere della Sera.

Напомним, Конте в новом сезоне не смотря на слухи будет по-прежнему работать с «Наполи».

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