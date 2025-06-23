«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» на КЧМ-2025: Гюндоган увеличил разгром до счёта 4:0
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В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
6 : 0
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Гюндоган – 8' 2:0 Эчеверри – 27' 3:0 Холанд – 45+5' 4:0 Гюндоган – 73' 5:0 Бобб – 84' 6:0 Шерки – 89'
На 73-й минуте полузащитник английского клуба Илкай Гюндоган забил свой второй гол в сегодняшнем матче, увеличив разгром до счётом 4:0.
Напомним, победа манкунианцев над клубом из ОАЭ досрочно гарантирует им выход в 1/8 финала КЧМ-2025.
В 1-м туре «Манчестер Сити» обыграл со счётом 2:0 «Видад» из марокканской Касабланки, «Аль-Айн» уступил 0:5 итальянскому «Ювентусу».
Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»
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