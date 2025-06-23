Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» на КЧМ-2025: Бобб и Шерки довели разгром до счёта 6:0

В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов.

На 84-й минуте полузащитник английского клуба Оскар Бобб забил свой дебютный гол в сегодняшнем матче, увеличив разгром до счётом 5:0. Ему ассистировал недавно восстановившийся от травмы Родри. На 89-й минуте отличился новичок клуба Райан Шерки, таким образом счёт стал 6:0.

Напомним, победа манкунианцев над клубом из ОАЭ досрочно гарантирует им выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

В 1-м туре «Манчестер Сити» обыграл со счётом 2:0 «Видад» из марокканской Касабланки, «Аль-Айн» уступил 0:5 итальянскому «Ювентусу».

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»