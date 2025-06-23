Дмитрий Чистяков прокомментировал своё возвращение из «Зенита» в «Ростов»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков дал комментарий после подписания контракта с жёлто-синими. Ранее футболист уже выступал за дончан с июля 2019 года по октябрь 2020 года.

«Пока, наверное, ещё до конца не осознаю, постепенно буду вникать, привыкать заново. Так в целом рад. Рад оказаться вновь на этой базе, в этой прекрасной команде. Всё интересное впереди!» — сказал Чистяков на видео, опубликованном официальным телеграм-каналом «Ростова».

После ухода из «Ростова» в 2020 году Дмитрий Чистяков выступал за «Зенит», а также на правах аренды за «Сочи» с января по июнь 2024 года. В прошедшем сезоне на его счету восемь матчей за петербуржцев в Кубке России и один забитый гол.

Видео: Чистяков: я люблю «Зенит». Всегда буду хотеть здесь играть