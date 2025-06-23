«Ман Сити» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Айн» на КЧМ и досрочно вышел в плей-офф
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На поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов. Манкунианцы выиграли матч с разгромным счётом 6:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
6 : 0
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Гюндоган – 8' 2:0 Эчеверри – 27' 3:0 Холанд – 45+5' 4:0 Гюндоган – 73' 5:0 Бобб – 84' 6:0 Шерки – 89'
Дубль в составе победителей на свой счёт записал Илкай Гюндоган, ещё по разу отличились сегодня Клаудио Эчеверри, Эрлинг Холанд (с пенальти), Оскар Бобб и Райан Шерки.
Таким образом, «Ман Сити» набрал шесть очков в двух матчах и вместе с «Ювентусом» за тур до конца группового этапа вышел в плей-офф. Туринцы также имеют в активе шесть очков. У «Видада» и «Аль-Айна» — ни одного.
Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника
Комментарии
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