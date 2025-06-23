Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Айн» на КЧМ и досрочно вышел в плей-офф

«Ман Сити» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Айн» на КЧМ и досрочно вышел в плей-офф
Комментарии

На поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов. Манкунианцы выиграли матч с разгромным счётом 6:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
6 : 0
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Гюндоган – 8'     2:0 Эчеверри – 27'     3:0 Холанд – 45+5'     4:0 Гюндоган – 73'     5:0 Бобб – 84'     6:0 Шерки – 89'    

Дубль в составе победителей на свой счёт записал Илкай Гюндоган, ещё по разу отличились сегодня Клаудио Эчеверри, Эрлинг Холанд (с пенальти), Оскар Бобб и Райан Шерки.

Таким образом, «Ман Сити» набрал шесть очков в двух матчах и вместе с «Ювентусом» за тур до конца группового этапа вышел в плей-офф. Туринцы также имеют в активе шесть очков. У «Видада» и «Аль-Айна» — ни одного.

Календарь КЧМ-2025
Турнирные таблицы КЧМ-2025

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» на КЧМ-2025: Бобб и Шерки довели разгром до счёта 6:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android