«Ман Сити» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Айн» на КЧМ и досрочно вышел в плей-офф

На поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между английским «Манчестер Сити» и «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов. Манкунианцы выиграли матч с разгромным счётом 6:0.

Дубль в составе победителей на свой счёт записал Илкай Гюндоган, ещё по разу отличились сегодня Клаудио Эчеверри, Эрлинг Холанд (с пенальти), Оскар Бобб и Райан Шерки.

Таким образом, «Ман Сити» набрал шесть очков в двух матчах и вместе с «Ювентусом» за тур до конца группового этапа вышел в плей-офф. Туринцы также имеют в активе шесть очков. У «Видада» и «Аль-Айна» — ни одного.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника