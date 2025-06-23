Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 22 на 23 июня

Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня, завершился восьмой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Ювентус» — «Видад» — 4:1. «Реал» — «Пачука» — 3:1. «Зальцбург» — «Аль-Хиляль» — 0:0. «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» — 6:0.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

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