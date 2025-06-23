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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 22 на 23 июня

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 22 на 23 июня
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Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня, завершился восьмой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Ювентус» — «Видад» — 4:1.
  2. «Реал» — «Пачука» — 3:1.
  3. «Зальцбург» — «Аль-Хиляль» — 0:0.
  4. «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» — 6:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
6 : 0
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Гюндоган – 8'     2:0 Эчеверри – 27'     3:0 Холанд – 45+5'     4:0 Гюндоган – 73'     5:0 Бобб – 84'     6:0 Шерки – 89'    

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

Турнирные таблицы КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025

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