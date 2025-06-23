Дмитрий Чистяков рассказал о своих целях в «Ростове»

Новичок «Ростова» центральный защитник Дмитрий Чистяков высказался о своих целях после возвращения в состав жёлто-синих. Ранее футболист уже выступал за дончан с июля 2019 года по октябрь 2020 года.

«Хочу помочь в первую очередь и себе вернуться на прежний уровень, потому что последние года полтора-два были не лучшие. И помочь, конечно же, команде добиться тех результатов, которые команда [как цели] ставит перед собой. Много говорить, наверное, не буду, хочется уже приступить к работе и поскорее увидеться с командой, с тренерским штабом. Начать работу и постараться реализовать все моменты, которые команда ставит перед собой», — сказал Чистяков на видео, опубликованном официальным телеграм-каналом «Ростова».

После ухода из «Ростова» в 2020 году Дмитрий Чистяков выступал за «Зенит», а также на правах аренды за «Сочи» с января по июнь 2024 года. В прошедшем сезоне на его счету восемь матчей за петербуржцев в Кубке России и один забитый гол.

«Ростов» в сезоне-2024/2025 занял восьмое место в РПЛ с 39 набранными очками в 30 матчах и вышел в Суперфинал Кубка России, где уступил в серии пенальти ЦСКА (0:0, пен. 3:4).

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