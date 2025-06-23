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Атлетико Мадрид — Ботафого: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетико» — «Ботафого»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 июня, и в ночь на 24 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Атлетико» – «Ботафого» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ботафого» после двух туров лидирует в группе с шестью очками. У «Атлетико» и «ПСЖ» — по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0.

Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

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