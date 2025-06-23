«Атлетико» — «Ботафого»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 июня, и в ночь на 24 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Ботафого» после двух туров лидирует в группе с шестью очками. У «Атлетико» и «ПСЖ» — по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0.

Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

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