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Сиэтл Саундерс — ПСЖ: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 июня, и в ночь на 24 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют американский «Сиэтл Саундерс» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух туров лидирует в группе с шестью очками «Ботафого». У «Атлетико» и «ПСЖ» по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0.

Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

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