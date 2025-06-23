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Погба близок к трансферу в «Монако», согласовываются последние детали — Романо

Погба близок к трансферу в «Монако», согласовываются последние детали — Романо
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«Монако» близок к подписанию полузащитника Поля Погба, подтверждает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По сведениям источника, согласовываются последние детали перехода. Для игрока готов контракт на два года. Сейчас Поль находится в статусе свободного агента.

Напомним, четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте. Помимо «Монако», интерес к Погба, по данным СМИ, проявляет «Марсель».

В сезоне-2023/2024 Погба провёл лишь два матча за «Ювентус», с тех пор француз не принимал участия в официальных играх.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро

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