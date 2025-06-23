Рангник: если «Барселона» и «ПСЖ» сохранят состав, не вижу никого, кто сможет победить их

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о значимости покупки игроков в молодом возрасте.

«Бавария» должна была подписать Гарри Кейна в 20 лет. Он забил кучу голов, выиграл титул чемпиона Германии и положительно повлиял на атмосферу в раздевалке.

Я не говорю, что это было неудачным приобретением, но мой подход может быть другим. Вы должны были подписать Гарри Кейна в 18 или 20 лет, а затем держать его как можно дольше. Это был бы мой подход.

Я бы гораздо больше предпочёл иметь такой клуб, как «Барселона» и «ПСЖ». Что произойдёт с «Барселоной» или «ПСЖ» в следующие два-три года, если они смогут сохранить свой состав? Если будет так, то я не вижу ни одной команды, которая сможет их победить в ближайшие годы», — сказал Рангник в интервью Sport.es.

Напомним, «ПСЖ» в этом году выиграл Лигу чемпионов, а «Барселона» дошла до полуфинала, где вылетела от «Интера».

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