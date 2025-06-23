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«Атлетико» определился с тренером, который может заменить Симеоне

«Атлетико» определился с тренером, который может заменить Симеоне
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Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис в будущем может возглавить мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo. Руководство испанского клуба высоко оценивает не только профессиональные качества специалиста, но и его личностные характеристики.

По информации источника, Луис рассматривается как один из основных кандидатов на пост главного тренера на случай, если Диего Симеоне решит покинуть команду. Бразилец провёл восемь сезонов в составе «Атлетико» в качестве игрока и остаётся фигурой, пользующейся уважением в клубе.

Под руководством Фелипе Луиса «Фламенго» выиграл Кубок и Суперкубок Бразилии, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

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