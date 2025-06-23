Скира рассказал о будущем Винисиуса на фоне недавнего хейта фанатов в его адрес

Мадридский «Реал» продлит контракт с вингером Винисиусом Жуниором, сообщает в своих соцсетях инсайдер Николо Скира.

По данным источника, новое соглашение 24-летнего бразильца будет рассчитано до 2030 года. Ранее была информация, что Винисиус получит зарплату в € 20 млн, которая будет расти с каждым следующим сезоном.

Игрок выступает за мадридский клуб с июля 2018 года, когда перешёл из «Фламенго» за € 45 млн. Действующий контракт Винисиуса истекает 30 июня 2027-го.

Ранее сообщалось, что Винисиус из-за хейта фанатов в одной из популярных социальных сетей убрал со своей странички упоминание о принадлежности к испанскому клубу. Футболист также удалил несколько последних фотографий в форме «Реала».

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