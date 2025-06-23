Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скира рассказал о будущем Винисиуса на фоне недавнего хейта фанатов в его адрес

Скира рассказал о будущем Винисиуса на фоне недавнего хейта фанатов в его адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» продлит контракт с вингером Винисиусом Жуниором, сообщает в своих соцсетях инсайдер Николо Скира.

По данным источника, новое соглашение 24-летнего бразильца будет рассчитано до 2030 года. Ранее была информация, что Винисиус получит зарплату в € 20 млн, которая будет расти с каждым следующим сезоном.

Игрок выступает за мадридский клуб с июля 2018 года, когда перешёл из «Фламенго» за € 45 млн. Действующий контракт Винисиуса истекает 30 июня 2027-го.

Ранее сообщалось, что Винисиус из-за хейта фанатов в одной из популярных социальных сетей убрал со своей странички упоминание о принадлежности к испанскому клубу. Футболист также удалил несколько последних фотографий в форме «Реала».

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Винисиус удалил принадлежность к «Реалу» в соцсети и убрал фото в футболке клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android