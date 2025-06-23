Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 23 июня

23 июня и в ночь на 24 июня мск пройдут четыре матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 23 на 24 июня (время московское):

22:00. «Атлетико» — «Ботафого»;

22:00. «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»;

04:00. «Интер Майами» — «Палмейрас»;

04:00. «Порту» — «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.