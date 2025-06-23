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Хаби Алонсо прокомментировал первую победу на посту тренера «Реала»

Хаби Алонсо прокомментировал первую победу на посту тренера «Реала»
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1). Мадридская команда с седьмой минуты играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

«Когда я увидел красную карточку, сразу понял, что будет очень тяжело. Нам пришлось полностью изменить весь подход к игре. К счастью, ребята это отлично поняли.

Мы сыграли очень зрело, с умом, самоотдачей и дисциплиной, чтобы справиться с тем, как развивался матч, — мы понимали, что он будет для нас очень долгим. В итоге победа 3:1, играя вдесятером, — это потрясающе», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.

«Реал» набрал четыре очка после двух туров и занимает первое место в группе H. Следующий матч команда проведёт 27 июня против «Зальцбурга».

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