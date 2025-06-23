Хаби Алонсо прокомментировал первую победу на посту тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1). Мадридская команда с седьмой минуты играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

«Когда я увидел красную карточку, сразу понял, что будет очень тяжело. Нам пришлось полностью изменить весь подход к игре. К счастью, ребята это отлично поняли.

Мы сыграли очень зрело, с умом, самоотдачей и дисциплиной, чтобы справиться с тем, как развивался матч, — мы понимали, что он будет для нас очень долгим. В итоге победа 3:1, играя вдесятером, — это потрясающе», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.

«Реал» набрал четыре очка после двух туров и занимает первое место в группе H. Следующий матч команда проведёт 27 июня против «Зальцбурга».