Куртуа — об удалении Асенсио: нужно быть умнее, второй матч одна и та же ошибка
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал защитника команды Рауля Асенсио после матча клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1). Испанец получил прямую красную карточку на седьмой минуте встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35' 2:0 Гюлер – 43' 3:0 Вальверде – 70' 3:1 Монтьель – 80'
Удаления: Асенсио – 7' / нет
«Играть вдесятером — непросто. Нам несколько раз забегали за спину.
Да, удаление можно считать строгим, но это уже второй матч и одна и та же ошибка. Нужно быть немного умнее и избегать таких промахов. Асенсио сам это понимает, проблем нет — мы будем сражаться за него», — приводит слова Куртуа Cadena SER.
В прошлом матче мадридского клуба с «Аль-Хилялем» (1:1) Асенсио заработал пенальти в свои ворота.
«Реал» набрал четыре очка после двух туров и занимает первое место в группе H. Следующий матч команда проведёт 27 июня против «Зальцбурга».
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