Сегодня, 23 июня, состоятся два полуфинальных матча чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года. Турнир проходит в Румынии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U19 23 июня (время московское):

18:00. Испания — Германия;

21:00. Нидерланды — Румыния.

Испания и Румыния вышли в 1/2 финала, заняв первое и второе место в группе А, а Нидерланды и Германия расположились на аналогичных строчках в группе В.

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.