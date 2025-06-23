Турнирная таблица по итогам завершившегося 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025

Завершился 2-й тур клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, который проходит в США. Все 32 команды провели по две игры в рамках соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей во всех группах.

Группа А:

1. «Палмейрас» (Бразилия) — 4 очка (2 забито — 0 пропущено — +2 разница мячей).

2. «Интер Майами» (США) — 4 (2-1 — +1).

3. «Порту» (Португалия) — 1 (1-2 — -1).

4. «Аль-Ахли» (Египет) — 1 (0-0 — 0).

Группа B:

1. «Ботафого» (Бразилия) — 6 (3-1 — +2).

2. «ПСЖ» (Франция) — 3 (4-1 — +3).

3. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 3 (3-5 — -2).

4. «Сиэтл Саундерс» (США) — 0 (2-5 — -3).

Группа C:

1. «Бавария» (Германия) — 6 (12-1 — +11).

2. «Бенфика» (Португалия) — 4 (8-2 — +6).

3. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 1 (3-4 — -1).

4. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — 0 (0-16 — -16).

Группа D:

1. «Фламенго» (Бразилия) — 6 (5-1 — +4).

2. «Челси» (Англия) — 3 (3-3 — 0).

3. «Эсперанс» (Тунис) — 3 (1-2 — -1).

4. «Лос-Анджелес» (США) — 0 (0-3 — -3).

Группа E:

1. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 4 (3-1 — +2).

2. «Интер» (Италия) — 4 (3-2 — +1).

3. «Монтеррей» (Мексика) — 2 (1-1 — 0).

4. «Урава Ред Даймондс» (Япония) — 0 (2-5 — -3).

Группа F:

1. «Флуминенсе» (Бразилия) — 4 (4-2 — +2).

2. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 4 (4-3 — +1).

3. «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 3 (4-4 — 0).

4. «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) — 0 (2-5 — -3).

Группа G:

1. «Ювентус» (Италия) — 6 (9-1 — +8).

2. «Манчестер Сити» (Англия) — 6 (8-0 — +8).

3. «Видад» Касабланка (Марокко) — 0 (1-6 — -5).

4. «Аль-Айн» (ОАЭ) — 0 (0-11 — -11).

Группа H:

1. «Реал» Мадрид (Испания) — 4 (4-2 — +2).

2. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 4 (2-1 — +1).

3. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 2 (1-1 — 0).

4. «Пачука» (Мексика) — 0 (2-5 — -3).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в раунд плей-офф.