«За такие слова не наказывают». Игрок «Пачуки» — об обвинениях в расизме в адрес Рюдигера

Защитник «Пачуки» Густаво Кабраль прокомментировал обвинения в использовании расистских оскорблений в адрес немецкого футболиста «Реала» Антонио Рюдигера во время матча 2-го тура клубного чемпионата мира. Арбитр на некоторое время остановил игру, после того как Рюдигер сообщил об оскорблениях, высказанных аргентинцем в его адрес незадолго до финального свистка. Матч завершился победой «сливочных» — 3:1.

«В этом не было ничего расистского. Я назвал его «трусливым дерьмом», как мы говорим в Аргентине. Вот и всё. Была потасовка, меня толкали, он сказал, что я ударил его рукой, мы спорили. Но это всё. Рефери сделал расистский знак, но я повторил ему то же самое: «Ты трусливое дерьмо». За такие слова не наказывают, это просто слово, и точка. У него нет никаких других смыслов.

Он говорил мне: «Увидимся снаружи», и подавал сигнал к драке. Я тоже был зол. Мы спорили в туннеле, но это не продолжилось после. Мои товарищи по команде и их товарищи были рядом со мной. Я просто продолжал повторять одно и то же», — приводит слова Кабраля RMC Sport.