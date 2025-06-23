Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За такие слова не наказывают». Игрок «Пачуки» — об обвинениях в расизме в адрес Рюдигера

«За такие слова не наказывают». Игрок «Пачуки» — об обвинениях в расизме в адрес Рюдигера
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пачуки» Густаво Кабраль прокомментировал обвинения в использовании расистских оскорблений в адрес немецкого футболиста «Реала» Антонио Рюдигера во время матча 2-го тура клубного чемпионата мира. Арбитр на некоторое время остановил игру, после того как Рюдигер сообщил об оскорблениях, высказанных аргентинцем в его адрес незадолго до финального свистка. Матч завершился победой «сливочных» — 3:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

«В этом не было ничего расистского. Я назвал его «трусливым дерьмом», как мы говорим в Аргентине. Вот и всё. Была потасовка, меня толкали, он сказал, что я ударил его рукой, мы спорили. Но это всё. Рефери сделал расистский знак, но я повторил ему то же самое: «Ты трусливое дерьмо». За такие слова не наказывают, это просто слово, и точка. У него нет никаких других смыслов.

Он говорил мне: «Увидимся снаружи», и подавал сигнал к драке. Я тоже был зол. Мы спорили в туннеле, но это не продолжилось после. Мои товарищи по команде и их товарищи были рядом со мной. Я просто продолжал повторять одно и то же», — приводит слова Кабраля RMC Sport.

Материалы по теме
Хаби Алонсо прокомментировал первую победу на посту тренера «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android