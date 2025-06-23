Джуд Беллингем — о победе «Реала» над «Пачукой»: было тяжело после удаления Асенсио

Центральный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался по итогам матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1). Отметим, что на седьмой минуте игры красную карточку получил защитник «сливочных» Рауль Асенсио.

«Было тяжело после того, как Асенсио удалили. Он молодой защитник, такое случается, в этом нет ничего плохого. Этот матч был испытанием для нашего характера и лидерства. Тренер внёс изменения в состав, и каждый игрок с достоинством принял это. У «Пачуки» хватало моментов, но мы выдержали натиск. Тибо был великолепен. Не идеальная победа, но хорошая», — приводит слова Беллингема издание ESPN.