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Джуд Беллингем — о победе «Реала» над «Пачукой»: было тяжело после удаления Асенсио

Джуд Беллингем — о победе «Реала» над «Пачукой»: было тяжело после удаления Асенсио
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Центральный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался по итогам матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1). Отметим, что на седьмой минуте игры красную карточку получил защитник «сливочных» Рауль Асенсио.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

«Было тяжело после того, как Асенсио удалили. Он молодой защитник, такое случается, в этом нет ничего плохого. Этот матч был испытанием для нашего характера и лидерства. Тренер внёс изменения в состав, и каждый игрок с достоинством принял это. У «Пачуки» хватало моментов, но мы выдержали натиск. Тибо был великолепен. Не идеальная победа, но хорошая», — приводит слова Беллингема издание ESPN.

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